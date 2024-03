Alior zamyka placówki na czas szkoleń bankierów. Bank tłumaczy decyzję

W każdy czwartek w godzinach 9-11 placówki Alior Banku będą zamknięte dla klientów. To ma być czas na szkolenia dla pracowników.

Wybór czwartkowego poranka na realizację programu szkleń nie był przypadkowy. Według analiz Alior Banku, godziny poranne w środy i czwartki charakteryzują się mniejszą liczbą klientów, a około 50 proc. z nich to osoby, które deklarują, że mogą odwiedzić placówki bankowe w późniejszym czasie .

Zobacz także: Na koncie ma 9,5 mln zł. Jak do tego doszedł? "Byłem młodym pelikanem" Marcin Iwuć w Biznes Klasie

Jak wskazuje bank w trzecim i czwartym kwartale 2023 roku oddziały Alior Banku odwiedziło około 336 tys. klientów, co średnio przekłada się ok. 18 osób obsługiwanych w godzinach 9-11. Dodatkowo, ten dzień cechuje się niskim współczynnikiem urlopów, co sprzyja większej obecności bankierów w projekcie.