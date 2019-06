Antyranking kredytów gotówkowych – w tych bankach kredyt gotówkowy to pomyłka

Kredyt gotówkowy to jeden z najpopularniejszych produktów finansowych w Polsce. I nie ma co się dziwić, ponieważ obecnie w wielu bankach proces przyznawania kredytów jest ekspresowy, a od złożenia wniosku po wypłatę środków, mija czasami zaledwie parę dni. Większość banków prezentuje bardzo podobną ofertę, choć nadal można trafić na kredyty, których spłata może nas zaboleć.

Prezentowany antyranking kredytów gotówkowych to subiektywny zbiór ofert z najdroższym RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania. Należy pamiętać, że za każdym razem ostateczne koszty zobowiązania są uzależnione od wielu kwestii, w tym jednej z najważniejszych, czyli zdolności kredytowej osoby, która zaciąga kredyt. Im jest lepsza, tym więcej banków będzie w stanie udzielić kredytu na dobry procent. A w których bankach RRSO będzie wysokie? W naszym zestawieniu przyjęliśmy, że chcemy zaciągnąć możliwie jak najdroższy kredyt gotówkowy na 50 tys. zł. z okresem spłaty wynoszącym 60 miesięcy. Efekt? Sprawdź sam.

Kredyt gotówkowy Credit Agricole – miesięczna rata nawet 1431,4 zł

Liderem naszego zestawienie jest Credit Agricole, który oferuje prawdopodobnie najdroższy kredyt gotówkowy online. Na swojej stronie internetowej prezentuje kredyt gotówkowy na 50 tys. zł z okresem spłaty wynoszącym 60 miesięcy, którego miesięczna rata może wynosić aż 1431 zł! Oznacza to, że pechowi kredytobiorcy, biorąc 50 tys. zł, po paru latach mogą być zmuszeni oddać aż 85 884 zł.

Kredyt gotówkowy na takich warunkach jest udzielony wtedy, gdy kredytobiorcy zdecydują się wziąć kredyt wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem w pakiecie rozszerzonym i posiadają zobowiązanie w tym banku. Dla osób, które nie chcą ubezpieczenia i nie spłacają żadnego zobowiązania, bank jest w stanie obniżyć raty. I to sporo, bo o blisko 224 zł miesięcznie. Jeśli zdecydujemy się przy okazji założyć tam konto, rata kredytu jeszcze bardziej spadnie, do „przyjemnych” 1 155,1 zł miesięcznie.

Kredyt gotówkowy w InBanku – rata 1214,42 zł

Drugie miejsce w naszym subiektywnym zestawieniu otrzymał Inbank, czyli estoński bank, który od kilku lat próbuje podbić polski rynek. Na razie ciężko ocenić, z jakim skutkiem, ponieważ obecnie jest to bank raczej nieznany szerszej grupie odbiorców. Nie może też pochwalić się tanim kredytem gotówkowym, przynajmniej we wskazanych przez nas parametrach. Pożyczając 50 tys. zł. na 5 lat, co miesiąc będziemy spłacać Estończykom 1214,42 zł. Przez 6 lat do spłaty 72 865,2 zł.

Mowa tu o kredycie gotówkowym z opcjonalnym ubezpieczeniem, do którego sam bank zachęca. Ich zdaniem, skorzystanie z polisy „Konkretna Ochrona” to gwarancja zwiększonego bezpieczeństwa i ochrona finansowa kredytobiorcy. Dodatkowo bank dorzuca 25% promocji na prowizji za udzielenie kredytu. Ostatecznie kredytobiorca nie wychodzi na tym najlepiej, bo taki sam kredyt bez ubezpieczenia w tym banku, to rata zdecydowanie mniejsza rata, wynosząca 1101,22 zł

Kredyt gotówkowy Eurobank – miesięczna rata 1147,99 zł

Nasz subiektywny antyranking kredytów gotówkowych zamyka oferta Eurobanku. Bank od jakiegoś czasu używa w swoich reklamach postaci wampirów, co w połączeniu ze sporym RRSO czyni z nich prawdziwych krwiopijców. Pożyczając w Eurobanku 50 000 zł na okres 5 lat, godzimy się oddać w sumie blisko 70 tysięcy złotych, ponieważ miesięczna rata wyniesie nas 1148 zł miesięcznie.

Co na to Eurobank? Jak podaje na swojej stronie internetowej udzielenie kredytu na takich warunkach jest uzależnione od wyniku oceny zdolności kredytowej. Bank może także zaoferować zmniejszenie wysokości comiesięcznej raty do 1108,52 zł, co w skali 60 miesięcy daje nam oszczędność o ponad 2 tys. zł. Warunek? Kredytobiorca musi się zgodzić przelewać swoje wynagrodzenie na rachunek w Eurobanku.

Co warto wiedzieć?

Nasze zestawienie ma jedynie wskazać, na jakich czynnikach można zaoszczędzić, poszukując naprawdę taniego kredytu gotówkowego. Dobrowolne ubezpieczenie, które podnosi nam miesięczną ratę, to bardzo często zakup "spokojnego snu". Jeśli nie wiesz, w jakim banku wziąć kredyt gotówkowy, sprawdź dostępne w internecie narzędzia, takie jak np. kalkulator kredytowy Totalmoney.pl. Należy pamiętać, że wyliczenia użyte w naszym rankingu mają jedynie charakter szacunkowy, a dane na jakich się opieraliśmy pochodzą ze stron internetowych banków, lub porównywarek finansowych.

