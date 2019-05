Bank Millennium kupił Euro Bank. Co dalej z klientami

- Nową organizację chcemy budować w oparciu o unikalne, silne strony obu banków - innowacyjne podejście do biznesu i kulturę przedsiębiorczości - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium . - W tym momencie skupiamy się na dalszym dynamicznym rozwoju. Nasze cele to utrzymanie, a nawet zwiększenie dotychczasowego tempa wzrostu organicznego, zachowanie pozycji lidera innowacji oraz wykorzystanie szans, jakie niesie fuzja z Euro Bankiem - dodał.

Sama transakcja wywoła jednak zmiany wewnątrz banków. W czerwcu nowa rada nadzorcza Euro Banku powoła nowy zarząd, który będzie obowiązywał do dnia fuzji prawnej. Nabywca złoży w tym miesiącu w KNF wniosek o połączenie banków z głównymi założeniami planu fuzji.

We wrześniu planowana jest fuzja prawna i dopiero wtedy banki staną się jednym podmiotem. W listopadzie nastąpi fuzja operacyjna, czyli wtedy realnie zostaną przeniesieni klienci i nastapi początek codziennego funkcjonowania połączonych banków ze wspólną ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym.

- W ramach przygotowań do połączenia banków stworzyliśmy już szczegółowy plan działań, zawierający ponad trzy tysiące zadań. Skończyliśmy też prace nad specyfikacją biznesową we wszystkich obszarach działania banku. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem szczegółowej listy zadań niezbędnych do przeprowadzenia testów migracyjnych, integracji systemów informatycznych, procesów i produktów. Aby zrozumieć potrzeby klientów Euro Banku, przeprowadziliśmy szereg wywiadów i badań, podczas których testowaliśmy, jak oceniają oni produkty i usługi Banku Millennium. Ich reakcje były bardzo pozytywne - podał Joao Bras Jorge.