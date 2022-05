Banki w Polsce czeka swoista "wojna". Mamy na tym zyskać wszyscy

wert 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież te obligacje, które wymyślił Pinokio to jest śmiech na sali. Inflacja oficjalna 12,3%. Nawet gdyby przyjąć, że faktycznie jest taka i ani trochę wyższa, to obligacje powinny płacić co najmniej 15,19%. Dlatego, że od tego trzeba zapłacić 19% podatku od zysku nominalnego i dopiero dla takiego oprocentowania dostajemy z odsetek tyle ile aktualnie wynosi inflacja. To oznacza, że po takich obligacjach w teorii możemy kupić za wypłacone pieniądze dokładnie tyle samo towarów/usług co przed jej założeniem. Pinokio daje z tego 1/3. I jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że to jest inwestycja o niemałym ryzyku, bo rząd robi wszystko, żeby inwestorzy nie mieli zaufania do Polski. Dodatkowo wszyscy są pewni co do tego, że inflacja będzie rosła, a skoro tak to i oprocentowanie powinno być wyższe, bo nawet 0,1% wzrostu inflacji to już strata przy oprocentowaniu 15,19%. Pytanie kto normalny kupi aktywo o takim ryzyku i gwarantowanej stracie? Jak słyszę te dyrdymały o lepszych lokatach i obligacjach to nie wiem czy ludzie są aż tak głupi, czy rządzącym się wydaje, że obywatele tacy są. Te stawki są tak bardzo odklejone od tego co powinno stanowić absolutne minimum, że słuchać się nie da Pinokia i jego kolegów. Ale żeby nie było. Przyjdzie inny Pinokio z innej partii i może delikatnie poprawi, ale dalej nie będzie najmniejszych szans na przeniesienie wartości pieniądza w czasie.