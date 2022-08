Banki w Rosji będą znikać. Tej liczby Putin nie może bagatelizować

Michaił Suchow, prezes Analitycznej Agencji Ratingowej (ACRA), cytowany przez rosyjski dziennik Kommiersant, informuje, że w ciągu dwóch i pół roku liczba banków w Rosji może zmniejszyć się z 329 do 280, co daje liczbę 49 placówek. Może to nastąpić w wyniku konsolidacji sektora publicznego i likwidacji banków przez właścicieli, którzy nie są rezydentami.