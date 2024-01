Będą zmiany kadrowe w największym banku w Polsce

Zmiany personalne w radzie nadzorczej to krok do powołania nowego zarządu PKO BP. "Kadrowa miotła" ruszyła po tym, jak resort aktywów państwowych objął Borys Budka. To on reprezentuje Skarb Państwa w największych państwowych spółkach, takich jak Orlen, Pekao, PKO BP, czy PGE.