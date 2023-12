Co dalej z wakacjami kredytowymi? Poseł potwierdza

Podczas rozmowy w RMF FM, poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi, został zapytany o możliwość objęcia przez niego stanowiska ministra klimatu w ewentualnym koalicyjnym rządzie pod przewodnictwem Donalda Tuska. W odpowiedzi na to pytanie, polityk wskazał posłankę swojego ugrupowania, Paulinę Hennig-Kloskę, jako najodpowiedniejszą kandydatkę na to stanowisko.

Zdaniem posła, wątpliwości dotyczące Hennig-Kloski wynikają z "ofensywy PiS -u". - To jest osoba skrajnie uczciwa, bardzo pracowita, bardzo mocno zaangażowana i świetnie znająca temat. Mam nadzieję, że przetrwa tę zawieruchę medialną wokół ustawy (tzw. ustawy wiatrakowej) - wyraził swoje przekonanie polityk Trzeciej Drogi. Jego słowa odnosiły się do krytyki projektu nowelizacji ustawy dotyczącej wsparcia odbiorców energii, który przedłuża zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r. i miał wprowadzić rozwiązania dotyczące stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce.

W nawiązaniu do tego tematu, poseł poinformował, że we wtorek wieczorem na stronach Sejmu pojawiła się informacja o wniesieniu autopoprawki do projektu ustawy posłów KO i Polski 2050-TD. Zgodnie z tą poprawką, z projektu wykreślono przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych, co oznacza, że projekt dotyczy obecnie tylko mrożenia cen energii.