Przewidział kryzys w 2008 r. Oto co mówi o obecnym kryzysie bankowym

Nawet jeśli Credit Suisse zbankrutuje, system to wytrzyma. Nie obejdzie się jednak bez ofiar

Czy można mówić, że mamy kolejny kryzys finansowy? – Patrzymy na to bardzo uważnie. Na pewno największe amerykańskie banki mają rezerwy kapitałowe znacznie lepsze, niż miało to miejsce kiedykolwiek w ciągu naszego życia, a europejskie banki może nie mają aż takich rezerw, ale na pewno są lepiej zabezpieczone niż przed 2008 r. – stwierdził w programie CNBC Steve Eisman, inwestor znany z tego, że przewidział kryzys w 2008 r. i zarobił na tym duże sumy pieniędzy. W jego postać w popularnej ekranizacji tej historii pt. "Big Short" (2015) wcielił się hollywoodzki aktor Steve Carell.

Mimo to – jak podkreślił Eisman – to będzie bolało i mogą być kolejne ofiary. – Ryzyka istnieją. Credit Suisse, jeśli by zbankrutował, to będzie oznaczać spore straty. Nie jest to jednak coś, co zagraża załamaniu się całego systemu – ocenił Eisman.