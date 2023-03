Pora zacząć się bać? Trwa wielka wyprzedaż europejskich banków

Credit Suisse jest drugim co do wielkości szwajcarskim bankiem i ma ponad pół biliona franków szwajcarskich aktywów (stan na koniec 2022 r.).

Credit Suisse. Oświadczenie Saudyjczyków spowodowało lawinową wyprzedaż

W środę prezes Saudi National Bank, głównego akcjonariusza Credit Suisse, wykluczył wzrost zaangażowania w akcje banku ponad 10 proc., powołując się na ograniczenia regulacyjne i statutowe, co stało się to przyczynkiem do lawinowej wyprzedaży.

Kurs akcji Credit Suisse w środę momentami tracił blisko 30 proc., ale – jak podkreślił Kietliński – jego problemy nie zaczęły się dzisiaj. Akcje Credit Suisse znajdują się w silnym trendzie spadkowym od 2007 r. , nurkując z ceny 90 franków za akcję w marcu 2007 r. do 1,9 franka za akcję dzisiaj, co jest spadkiem o blisko 98 proc.

Napięcia w sektorze podsyciły też niepewność, czy Europejski Bank Centralny na czwartkowym posiedzeniu – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – podniesie stopy procentowe o 50 pb. i wywinduje stopę depozytową z 2,5 do 3 proc. Wycena prawdopodobieństwa takiego kroku obniżyła się z dnia na dzień z prawie 90 do nieco ponad 60 proc.

W połączeniu z wyprzedażą banków wywiera to presję na wspólną europejską walutę. Kurs euro w stosunku do dolara runął pod poziom 1,06 dolara za euro, a dolar umacnia się także w stosunku do złotego. Kurs dolara wraca do 4,45 zł, czyli w okolice marcowych szczytów.