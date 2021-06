Dostał przez przypadek 50 tys. zł na konto. Kiedy trzeba zwrócić "cudowny przelew"?

Paweł, wieloletni dziennikarz ekonomiczny, bardzo obawiał się dnia, w którym będzie musiał złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. W ciągu sześciu lat robił to dwukrotnie, a na utrzymaniu miał niepracującą żonę oraz dzieci. W pewnym momencie uznał jednak, że lepiej ochroni rodzinę, gdy odejdzie z pracy, niż w niej dłużej pozostanie.

Pierwszą myślą - z perspektywy czasu widać, że naiwną - było, że praca i sytuacja rodzinna Pawła zostały docenione, a wartość kwoty przelewu to coś w rodzaju nagrody, być może wynagrodzenia za nieformalne oczekiwanie, aż skończy się okres zakazu pracy na rzecz konkurencji. Drugą, która okazała się słuszna, była myśl, że zaszła pomyłka.

Przelew znacznej kwoty przez pomyłkę - czy trzeba oddać?

Po tygodniu wszystko się wyjaśniło: rankiem Paweł odebrał telefon od szefa działu księgowości i HR, ważnej postaci w korpo, który poinformował go, że zaszła pomyłka i na jego konto została przelana odprawa innej osoby. Autorka błędnego przelewu, młoda stażystka księgowości, gdy zorientowała się, co zrobiła, zasłabła i została odwieziona do szpitala.