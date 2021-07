Dostałeś smsa lub telefon z banku? Bądź czujny. Oszuści są coraz bardziej bezczelni

Oszuści dzwonią do potencjalnych ofiar podszywając się pod powszechnie rozpoznawalne instytucje finansowe i próbują pozyskiwać wrażliwe dane służące np. do logowania w bankowości elektronicznej, zwraca uwagę Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich (ZBP).

Oszuści mogą również nakłaniać osoby, do których telefonują, do instalacji na komputerze lub telefonie oprogramowania, które umożliwi im przejęcie kontroli nad urządzeniem ofiary i pozyskanie dalszych danych - takich jak np. loginy i hasła do usług bankowych, a także kody SMS-ów autoryzujących transakcje finansowe.