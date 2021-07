PiS ma dość obchodzenia zakazu handlu. Projekt uszczelnienia już w Sejmie

Projekt uszczelniający zakaz handlu w niedziele trafił do Sejmu. Przewiduje on, że w niehandlową niedzielę otwarte mogą być tylko te placówki, w których działalność pocztowa wyniesie powyżej 50 proc. przychodów – powiedział PAP poseł PiS Janusz Śniadek. To może pokrzyżować plany m. in. Biedronki.