FAZ: Commerzbank rozważa odłożenie sprzedaży mBanku

Trudne pytania o mBank

"Przy tylko jednym oferencie będzie to trudne” – zauważa "FAZ". Dlatego – jak pisze – prezes Commerzbanku Martin Zielke musi się przygotować na to, że w najbliższy czwartek na konferencji w sprawie rocznego bilansu spółki padną "trudne pytania o mBank". Sprzedaż polskiej spółki-córki ma mieć bowiem kluczowe znaczenie dla realizacji przyjętej we wrześniu ub. roku strategii rozwoju głównego obszaru działalności niemieckiego banku. Oczekiwano, że transakcja pozwoli uwolnić 1 miliard euro kapitału własnego.

"Do Commerzbanku należy 70 procent udziałów notowanego na giełdzie w Warszawie mBanku. Udziały te są warte w przeliczeniu ponad 2 miliardy euro" – zauważa "FAZ". Dodaje, że „przez lata mBank uchodził za perłę koncernu”, m.in. ze względu na bankowość cyfrową i wydajniejszą pracę niż Commerzbank oraz blisko 300 milionów zysku brutto, wnoszonych do kasy koncernu.

Kredyty frankowe odstraszają nabywców

"Dąży on do renacjonalizacji rynku bankowego i uchodzi za siłę sprawczą, stojącą za ofertą od Pekao. Ten częściowo państwowy, drugi co do wielkości bank w Polsce, jest najwyraźniej jedynym poważnym oferentem do zakupu mBanku" – pisze "FAZ".