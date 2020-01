pkb Damian Słomski 25 minut temu

Szokująca struktura PKB. mBank: "Nikt tego nie przewidział"

Ekonomiści szacują, że w czwartym kwartale dynamika PKB mogła spaść poniżej 3 proc. To najgorszy wynik od 2016 roku. Wszystko wskazuje na to, że pozytywnie zaskoczyły inwestycje. Zawiodła za to konsumpcja, która była głównym motorem napędowym.

