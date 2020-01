PKB Polski 2019. Gospodarka urosła o 4 procent

Takiego wyniku może nam pozazdrościć większość krajów . I to pozytyw. Z drugiej strony trzeba przyznać, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Jeszcze w 2018 roku gospodarka rosła o 5,1 proc., a więc dynamika była blisko 1 pkt proc. wyższa.

Warto podkreślić, że to dopiero pierwsze, wstępne wyliczenia GUS. Mogą one jeszcze podlegać weryfikacji i mogą się nieco zmienić, zarówno w górę jak i w dół. Wtedy też będą one bardziej szczegółowe.