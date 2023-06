Frankowicze triumfują. Jest reakcja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

10 KNF 11 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Ten KNF wstydu nie ma. Ten urzad ma nadzorowac banki i chronic konsumenta a nie bronic banki? Czemu KNF dopuscil do tych kredytow frankowych? Czemu nie ingerowal w bledne obliczanie zdolnosci kredytowej we Frankach? Tylko nieuwzglednienie ryzyka walutowego uczynilo cud, ze nie bylo zdolnosci kredytowej w PLN a cudownie byl w CHF. Istny cud. Gdzie byl NBP, gdzie byly polskie rzady, zeby narzucic poprawne wyliczanie zdolnosci kredytowej w walucie obcej i uwzglenianie ryzyka walutowego w kalkulacji zdolnosci kredytowej w obcej walucie. KNF powinien kare zaplacic. I do podwojna za dalsze bronienie bankow, ktore zignorowaly prawo europejskie. Powiem wam dlaczego, to w NBP wyladowaly te franki, bo frankowicze dostali zlotowki. Na wzroscie kursu CHF zarobil NBP a z tym samym budzet Polski i my wszyscy Polacy, teraz bedziemy musieli czesc zwrocic. Ale nie prezesie KNF nie mozna chronic przestepcy, a takowym przestapca byly banki narzucajace ludziom umowy niezgodne z prawem. Koniec, kropka.