Kolejny etap przejęcia. Frankowicze Getinu muszą działać szybko. Mają wiele do stracenia

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w czwartek ogłosił upadłość Getin Noble Banku . To skutek przymusowej restrukturyzacji banku Leszka Czarneckiego, który na przełomie września i października ubiegłego roku przejął Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BFG podzielił aktywa banku na dwie części. Na bazie "zdrowego" biznesu Fundusz utworzył VeloBank, obecnie usiłuje go sprzedać. Pozostały biznes, w tym portfel spornych kredytów walutowych zostawił w Getinie, a następnie zawnioskował o jego upadłość.

Frankowicze sądzą się z Getinem

Getin to jeden z najbardziej obciążonych kredytami frankowymi polskich banków. Według stanu na 31 marca 2022 roku bank był pozwany w 9 554 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego o łącznej wartości przedmiotu sporu 3,3 mld zł.

— W ciągu 30 dni od obwieszczenia postanowienia sądu o upadłości banku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych trzeba zgłosić wierzytelności. Co ważne, trzeba złożyć też oświadczenie o potrąceniu. Należy zrobić to nie później niż w chwili zgłoszenia wierzytelności. Wierzytelność można zgłosić po wskazanym wyżej terminie, ale trzeba będzie ponieść wtedy opłatę w kwocie tysiąca złotych — mówi w rozmowie z money.pl adwokat Nicholas Cieslewicz.

Radzi także przekazać pisemne oświadczenie zarówno Getinowi, jak i syndykowi. Według prawnika, jeśli kredytobiorcy nie dotrzymają wyżej wskazanych terminów, stracą prawo do potrącenia. Oznacza to, że raty zapłacone bankowi zostaną wliczone do masy upadłościowej, co utrudni dochodzenie roszczeń. Cieslewicz tłumaczy, że sprawa dotyczy przede wszystkim tych frankowiczów, którzy walczą z Getinem w sądzie o unieważnienie umowy i rozliczenie z bankiem na zasadzie tzw. dwóch kondykcji.