Punkt zwrotny w wojnie o polisolokaty. Miliony złotych do odzyskania

Chodzi o pozwy indywidualne przeciwko dwóm firmom ubezpieczeniowym: Europie (sygn. akt II C 3259/17) i Open Life (II C 2/16, II C 492/20, II C 1771/18, II C 1758/18, II C 1782/18, II C 1769/18, II C 1689/18, I C 1703/21, II C 1378/16). Oznacza to zwrot poszkodowanym wszystkich pieniędzy wpłaconych przez nich na rachunek ubezpieczyciela wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztów procesowych poniesionych przez powodów. Ostatecznie mowa jest o kwocie bliskiej 0,5 mln zł.