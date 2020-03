Koronawirus. Bufor ryzyka systemowego rozwiązany, banki z większymi środkami na kredyty

"To korzyść dla MŚP. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie rozwiązania bufora ryzyka systemowego" - twierdzi resort w komunikacie, który cytuje Polska Agencja Prasowa.

Bufor ryzyka systemowego to dodatkowy kapitał banków. Muszą go utrzymywać w przypadku określonych ryzyk, takich jak np. spowolnienie gospodarcze. Jeżeli ryzyko rzeczywiście następuje, to bufor zostaje rozwiązany. Tym samym instytucje finansowe mogą korzystać z ulokowanego na nim kapitału, a tym samym stymulować gospodarkę.