Koronawirus w Polsce. Prezydent zapowiada rozwiązania łagodzące skutki spłaty kredytów

Co na to resort finansów?

Jak podkreślił w rozmowie z money.pl Paweł Jurek na chwilę obecną trudno porównywać sytuację w Polsce i we Włoszech. - Na bieżąco sprawdzamy, jak inne państwa reagują na problem koronawirusa. Na tę chwilę wydaje się jednak, że działania rządu i różnych instytucji do takiej sytuacji, jaka ma miejsce we Włoszech, nie do dopuszczą – podkreśla rzecznik resortu finansów.