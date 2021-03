Kredyt hipoteczny a oszczędności - czy opłaca się trzymać gotówkę i spłacać kredyt, czy lepiej go nadpłacić?

Dunloop 41 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Czy ci wszyscy znawcy finansów wiedzą i czytają to co piszą... kurde "szesciokrotnisc" miesięcznych wydatków 😂 w tym kraju się poprostu NIE DA❗... A jeśli banki wprowadzą opłaty to faktycznie z dnia na dzień stracą klienta bo nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie dawał zarobić bankom skoro sam z miesiąca na miesiąc traci bo zarobki poszły w dół biorąc pod uwagę ceny czy to żywności czy innych usług gdzie już nie wspomnę o materiałach budowlanych czy cenie paliw na stacjach co ni jak się ma do ceny ropy na światowym rynku...