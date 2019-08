Kredyt hipoteczny bez odsetek. Ten bank właśnie go wprowadził

I ma rację. W Danii jeszcze nigdy banki nie decydowały się na to, by de facto przestać zarabiać na kredytach. Wcześniej Nordea poinformowała, że oprocentowanie 30-letnich hipotek wynosi 0,5 proc. w skali roku.

Ten sam bank rozważa również wprowadzenie możliwości kredytu z ujemnymi stopami procentowymi, co oznaczałoby w praktyce, że to bank dopłacałby klientowi do kredytu.