Który bank oferuje najtańszy kredyt 2 proc.? Sprawdziliśmy

Zgodnie z danymi ministerstwa rozwoju od uruchomienia bezpiecznego kredytu 2 proc. do 26 lipca 2023 r. banki przyjęły 12,5 tys. wniosków do rozpatrzenia, a niektórzy kredytobiorcy mogą cieszyć się już pozytywną decyzję kredytową. Które banki proponują najtańszy kredyt 2 proc. i gdzie najłatwiej go uzyskać?