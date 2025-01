Limit płatności gotówką. Będą zmiany

Limity płatności gotówką. Będą zmiany

"Gdy transakcja przekroczy wspomniane progi, sprzedawca będzie zobligowany także do zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego organu – w Polsce jest to Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)" - informuje serwis infor.pl.

"Obecnie mamy już do czynienia z pewnymi ograniczeniami w dostępie do gotówki - liczba bankomatów maleje, a w tych, które pozostają, zwykle można wypłacić tylko niewielką, określoną kwotę. Sieć Euronet ograniczyła jednorazową transakcję do 800 zł, a Planet Cash do 1000 zł. Banki natomiast pobierają prowizję za każdą wypłatę – ta może sięgać nawet 8 proc. z wypłacanej kwoty"- zauważa infor.pl.