Banki śpią na pieniądzach, a lokaty szorują po dnie. Jest alternatywa

W Polsce problemem jest mała konkurencja w sektorze bankowym. Banki w Polsce mają jeden z najwyższych w EU spredów odsetkowych (tzn. wysoko oprocentowane kredyty i niskooprocentowane lokaty). Jest to konsekwencja tak zwanej 'repolonizacji banków' którą zrobił Kaczyński zaraz po dojściu do władzy w 2015r. Zrobił to po to aby banki kontrolowane przez Skarb Państwa finansowały 500+ poprzez kupowanie obligacji skarbowych, ale efektem ubocznym było powstanie bankowych oligopoli.