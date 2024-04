Wielka porażka PiS. Ważna reforma rusza od nowa

Do sprawy odniósł się dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich (ZBP). - KS NGR ds. reformy wskaźników referencyjnych rozpoczął proces przeglądu alternatywnych wskaźników, które mogą zastąpić WIBOR . Nie ma mowy o tym, że reforma zostaje zatrzymana, ma się ona zakończyć do końca 2027 r. i WIBOR będzie zastąpiony nowym wskaźnikiem typu RFR (z ang. risk free rate, czyli wolnym od ryzyka - przyp. red.). Podstawowe, kluczowe założenia reformy nie ulegają zmianie - powiedział przewodniczący Komitetu w rozmowie ISBnews.

WIRON nie zdał egzaminu. Oto co z udzielonymi kredytami

Przyczyną dalszych poszukiwań alternatywy dla WIBOR-u mają być powtarzające się błędy na WIRON-ie. Sedno problemu leży w danych, które banki dostarczają administratorowi - licencjonowanej spółce GPW Benchmark, do wyliczenia wskaźnika. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ . A ponieważ na bazie WIBOR-u udzielono już kredytów, konieczne są korekty wskaźnika, co z kolei powoduje ryzyko prawne.

Na udzielenie kredytów mieszkaniowych oprocentowanych WIRON-em zdecydował się ING Bank Śląski. Na koniec 2023 r. łączna wartość takich kredytów w portfelu tego banku wynosiła ok. 632 mln zł. Dla porównania: wartość całego portfela hipotecznego opiewa w tym czasie na łączną kwotę ok. 55,4 mld zł.

Co dla klientów ING oznacza ewentualne porzucenie WIRON-u na rzecz innego wskaźnika (ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła)? Jak zapewnia bank w odpowiedzi na pytanie money.pl, nic problematycznego, gdyż w umowach kredytowych z tymi klientów zawarto zapis umożliwiający zamianę wskaźnika na wypadek takiej potrzeby. To bezpiecznie zagwarantuje ciągłość umowy.

Na tym etapie nie wiadomo jaki wskaźnik zastąpi WIBOR, a także WIRON. Niewykluczone, że będzie to WIRF, WIRD lub Warsaw Repo Rate (WRR) , jednak ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Wiadomo natomiast, że WIBOR, który klienci banków próbują podważyć , będzie funkcjonował do końca 2027 r. Od kolejnego roku bowiem obowiązywać ma wskaźnik nowego typu. Zastąpi on WIBOR we wszystkich czynnych umowach kredytowych w drodze rozporządzenia ministra finansów.

Resort finansów w oficjalnym komunikacie informuje, że odchodzenie od wskaźników typu IBOR i zastępowanie ich wskaźnikami wolnymi od ryzyka wynika z zaleceń organizacji międzynarodowych, w szczególności Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commissions) oraz Rady Stabilności Finansowej (Financial Stability Board). O tym, czym różni się WIBOR od WIRON-u można przeczytać TUTAJ .

Reforma wiborowa. Wielka porażka PiS

Gdyby nie pośpiech poprzedniej władzy, całego zamieszkania z WIRON-em dziś by nie było. Prędzej czy później i tak musielibyśmy zastąpić WIBOR alternatywnym wskaźnikiem nowego typu. Zrobiono to jednak w pośpiechu, przygotowując reformę na kolanie.

Rzecz w tym, że zmiana wskaźnika, użytego do oprocentowania kontraktów wartych łącznie prawie trzy razy tyle, co polska gospodarka, do tego w trakcie turbulencji gospodarczych oraz w pośpiechu, po prostu nie mogło się skończyć dobrze, o czym z resztą rozmawiano w kuluarach. Początkowo planowano dokonać zmiany wskaźników w ekspresowym tempie, czyli do końca 2023 r., ale termin wydłużono najpierw o rok - do końca 2024. r. A następnie jesienią zeszłego roku o kolejne trzy - do końca 2027 r.