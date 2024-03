WIRON jednak nie zastąpi WIBOR-u? Banki wpadły we własne sidła

Krzysztof Szy... 32 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

ING się pośpieszył. Paribas niedawno deklarował chęć przejścia na WIRON. Szuka się desperacko sposobu, chcąc nawet zmienić ustawę o kredycie hipotecznym aby w jakiś sposób zastosować stopę referencyjną NBP co nie jest zgodne z unijnym rozporządzeniem BMR. Wszystkie wymienione wskaźniki nie nadają się do zastosowania w umowach konsumenckich. A przygotowanie nowego wskaźnika to dwa lata pracy. Tyle spraw co zawalili ustawodawca, nadzór i banki to nie da się zliczyć. Warto tutaj wspomnieć, że ustawa o kredycie konsumenckim nie została skorelowana z rozporządzeniem BMR od 6 lat! Niedługo kredyty oprocentowane w oparciu o stopę referencyjną NBP też polecą. Niech bankierzy szykują pieniądze na roszczenia a spółki matki na dokapitalizowanie spółek córek. Jak to możliwe, że KNF wyraża zgodę na podział zysków jeśli te pieniądze będą potrzebne na przyszłe roszczenia.