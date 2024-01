Jeden z WIRON-ów zawieszony. Kancelarie na to czekały

Powód przerwy? Rewizja tzw. danych wejściowych, na podstawie których opracowywany jest WIRON, wykazała błędy. Ponieważ wskaźnik jednopodstawowy nie został jak dotąd wykorzystany w żadnym z produktów finansowych dostępnych na rynku, a korekta nie była możliwa, postanowiono go zrestartować.

Wielka reforma

Mimo błędów pozostałe wskaźniki WIRON, w tym dzienny (ON) czy miesięczny (1M), są opracowywane i notowane na bieżąco.

Sprawa jest ważna, bo mowa o wskaźnikach, od których zależy oprocentowanie produktów finansowych, a my jesteśmy w trakcie przejścia z WIBOR-u na WIRON. Ostateczny termin migracji wyznaczono na koniec 2027 r.

Ponieważ część banków już udziela kredytów wironowych, a kolejne za chwilę dołączą do tego grona, przyjrzeliśmy się sprawie bliżej.

WIRON pod lupą

Według prezesa Instytutu Rynków Finansowych (IRF) Tomasza Mirończuka wskaźnik jednopodstawowy od strony technicznej to ciekawe rozwiązanie, bo pozwala na łatwe obliczenie odsetek za dowolny okres. Problem stanowią dane bazowe.

W tym samym tonie odpowiada na nasze pytania BNP Paribas, który – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – do końca czerwca tego roku planuje oprzeć na nowym wskaźniku ofertę kredytów korporacyjnych. Plan ten podtrzymuje.

Skoro administrator nie zaprzestał opracowywania wskaźnika referencyjnego, to według banków nie występuje ryzyko nieprawidłowości.

Te same dane, różne wskaźniki i metody liczenia

Jak tłumaczy Białek, opracowywanie wskaźnika jednopodstawowego zawieszono jedynie do czasu skorygowania. Publikacja indeksu zostanie wznowiona z wykorzystaniem nowej metodologii liczenia.

– Zmiana jest konieczna, aby lepiej odzwierciedlać realny rynek, przy czym pamiętajmy, że mówimy o wskaźniku, który nie miał zastosowania. Nie ma potrzeby korygowania pozostałych wskaźników WIRON rzeczywiście wykorzystywanych do oprocentowania kredytów (tzw. stopa składana), ponieważ są zupełnie inaczej skonstruowane i oparte na innej metodologii – podkreśla Białek.

Jego zdaniem potencjalne korekty wskaźników na niekorzyść klienta nie są problemem nie do rozwiązania, ponieważ banki mogą odstąpić od żądania dodatkowych odsetek, a straty odrobić w marży. To drugi, obok stawki bazowej WIRON/WIBOR, składnik oprocentowania kredytu. Marża banku to parametr stały i zależy od indywidualnej polityki banku.