Wsparcie dla kredytobiorców. Premier przedstawia rządowy plan

Wsparcie dla kredytobiorców. Oto szczegóły

Trzecie rozwiązanie zakłada zwiększenie środków w Funduszu Wsparcia dla Kredytobiorców. Banki będą zobowiązane do dokapitalizowania go kwotą 1 mld 400 mln złotych. Z tych pieniędzy będą mogli skorzystać posiadacze kredytów, których rata przekroczy 50 proc. ich dochodu, lub też stracą pracę.

Rocznie będą mogli uzyskać z tego funduszu do 24 tys. złotych (do 2 tys. złotych miesięcznie). Jedna trzecia kwoty wsparcia będzie mogła zostać umorzona. Wsparcie to przewidziane jest maksymalnie na trzy lata.

Zaproponowane wsparcie dla kredytobiorców:

Morawiecki uderza w banki

Szef rządu przypomniał, że wcześniej sam pracował w jednym z nich, więc wie, jak one działają i co realnie przynosi im zysk. To było wstępem do uderzenia w banki komercyjne. – Dziś banki korzystają nadmiernie z wysokich stóp procentowych. Dlatego mam nadzieję, że w bankach trwają analizy i prace nad podniesieniem stóp procentowych depozytów – zaczął premier.