Raty kredytów będą dużo wyższe. RPP zaskoczyła decyzją ws. stóp procentowych

Bankierzy z RPP poszli za ciosem i siódmy miesiąc z rzędu zdecydowali się na podniesienie oprocentowania w banku centralnym. Główna stawka wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc.

Przed tą serią podwyżek główna stawka wynosiła zaledwie 0,1 proc. i była najniższa w historii. Teraz nie tylko przebiła poziom sprzed pandemii (1,5 proc.) , ale też trzykrotnie go przekracza, osiągając najwyższą wartość od grudnia 2012 roku.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 1 pkt proc. do poziomu:

Raty kredytów będą wyższe

Tuż przed ogłoszeniem decyzji RPP główna stawka oprocentowania kredytów (WIBOR 3M) była na poziomie 4,9 proc. Wyraźnie przebijała wcześniejsze oprocentowanie w NBP (3,5 proc.). To mogłoby sugerować, że w dotychczasowych ratach była już uwzględniona aktualna podwyżka stóp. Prognozy ekonomistów zakładają jednak, że stopy procentowe przekroczą 5 proc. To oznacza, że raty dalej będą rosnąć.

Gdyby do końca kwietnia stawka WIBOR 3M wzrosła z obecnych 4,9 proc. o 1 pkt proc. (zgodnie z podwyżką ogłoszoną przez RPP), rata typowego kredytu na 300 tys. zł mogłaby sięgnąć około 2420 zł . Przy dotychczasowym oprocentowaniu była na poziomie około 2217 zł - wynika z szacunków HRE Investments.

Każdy klient w najbliższych miesiącach powinien otrzymać od banku nowy harmonogram spłat kredytu, w którym będą dokładnie wyliczone nowe raty. Zależą one od terminów rozliczeń, stawek WIBOR (3M lub 6M), kwoty kredytu do spłaty i długości okresu pozostałego do spłaty.