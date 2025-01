Zmiany na rynku kredytowym. Tego nie było od ponad dwóch lat

Średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych w listopadzie ubiegłego roku spadło do 7,35 - najniższego poziomu od 2,5 roku. Ten zaskakujący spadek, mimo stałych stóp NBP, jest wynikiem oczekiwań co do przyszłych zmian polityki pieniężnej - pisze "Rzeczpospolita".