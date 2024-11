Banki i RPP coraz bardziej zgodne. W 2025 r. możliwe obniżki stóp procentowych

Według piątkowego wstępnego szacunku GUS inflacja w listopadzie 2024 roku sięgnęła 4,6 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku . Jeszcze w październiku inflacja wynosiła 5 proc., doszło więc do spadku. Czy to zwiastun dalszego spowalniania inflacji, a w konsekwencji - obniżek stóp procentowych?

Prognoza BGK: RPP obniży stopy procentowe o 125 punktów bazowych

Podkreśla, że niewiadomą pozostaje polityka fiskalna USA oraz wpływ wydarzeń geopolitycznych na wycenę surowców energetycznych. - Przy dobrej koniunkturze za Oceanem FOMC (czyli organ, który podejmuje decyzje ws. stóp procentowych, tak jak nasza RPP - przyp. red.) może być niechętny, by dalej obniżać stopy, a to będzie wpływać na politykę pieniężną w krajach rozwijających się. Z drugiej jednak strony ze względu na utrzymującą się globalną nadpodaż ropy naftowej, która może pozytywnie zaskoczyć niższymi wycenami w perspektywie kolejnych dwóch lat - wskazuje.

Inflacja spadła, ale odbije. Stopy w dół marcu czy maju?

"Spodziewamy się, że do pierwszej obniżki stóp dojdzie w drugim kwartale 2025 roku . W 2025 roku stopy procentowe NBP mogą zostać łącznie obniżone o ok. 100 punktów bazowych" - piszą analitycy ING w swoim opracowaniu.

Bardziej optymistyczny scenariusz przedstawia PKO BP. Eksperci tego banku twierdzą, że "chociaż w grudniu inflacja konsumencka ponownie wzrośnie do poziomu około 5 proc. rok do roku, szczyt inflacji powinien przypaść na pierwszy kwartał 2025". Pierwszej obniżki stóp procentowych spodziewają się w maju, choć widzą przestrzeń do rozpoczęcia cyklu wcześniej.