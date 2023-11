Mateusz Morawiecki powołał szefa KNF. Przyszłemu rządowi nie będzie łatwo go odwołać

Jak można odwołać szefa KNF?

Jeszcze urzędujący premier zostawia zatem swojego nominata na ważnym stanowisku dla sektora bankowego. KNF ma wpływ na to, kto może zasiąść w zarządzie banków, do czego jeszcze wrócimy.

Nowemu rządowi zatem będzie zależało, by na fotelu przewodniczącego Komisji zasiadał jej zaufany człowiek. Tymczasem prawo w tym przypadku jest nieubłagane. Odwołać szefa KNF można tylko w określonych przypadkach, co warunkuje ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Ponadto jego kadencja wygasa też w przypadku jego śmierci. W przypadku przedwczesnego zakończenia misji premier wskazuje zastępcę, który pełni obowiązki szefa KNF do czasu wybrania nowej osoby na to stanowisko.

Co prawda ustawę można znowelizować, a przyszła koalicja posiada odpowiednią do tego większość w Sejmie (248 posłów) i w Senacie (66 senatorów). Na drodze może jednak stanąć Andrzej Duda. Prezydent ewentualną nowelę mógłby zawetować lub odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. W razie ziszczenia się pierwszego scenariusza przyszła rządząca większość nie ma wystarczającej liczby szabel, aby odrzucić weto.