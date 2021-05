Nowy raport NBP. Banki złagodzą politykę kredytową dla gospodarstw domowych

Banki przewidują też nieznaczne złagodzenie polityki kredytowej wobec sektora MSP oraz brak zmian wobec dużych przedsiębiorstw. Natomiast aktualne prognozy co do zmian popytu są bardziej optymistyczne niż formułowane w poprzednim kwartale – banki prognozują wzrost popytu we wszystkich segmentach kredytów dla przedsiębiorstw.