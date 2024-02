Pięć szczególnych sektorów polskiej gospodarki. Ich wyniki za rok 2023 zaskakują

Pięć branż, które mają się świetnie. Nie tylko budownictwo

Bank zauważa, że branża dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby odnotowała relatywnie stabilny popyt. To z kolei umożliwiło firmom utrzymanie polityki cenowej, która przyczyniła się do wzrostu rok do roku zysku i w niektórych przypadkach nawet do poprawy marż.