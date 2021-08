PKO BP chce rozszerzyć działalność. Planuje "zaoferować Ukraińcom usługi po obu stronach granicy"

- Mamy aplikację mobilną IKO, z której korzysta regularnie kilka milionów klientów, i za pośrednictwem której bank realizuje ponad 100 mln transakcji kwartalnie. To dowód na to, że rozwiązanie PKO Banku Polskiego jest wygodne, bezpieczne, a przede wszystkim sprawdzone. Jeśli IKO działa w interakcji z 6 mln klientów, to będzie też działać, jeśli podwoimy ich liczbę - stwierdził rozmówca agencji.