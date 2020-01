Podatek bankowy płacą klienci. Sektor notuje coraz gorsze wyniki

O sprawie informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Gazeta informuje, że z przyjętej strategii przerzucania kosztów na klientów, banki nie zrezygnowały do dziś. Nie zanosi się, by miały to uczynić też w najbliższej przyszłości. Już rok temu pisaliśmy o konsekwencjach daniny, które spadają na klientów .

- Wprowadzenie go ewidentnie poszerzyło różnicę w oprocentowaniu depozytów i kredytów. To oznacza, że efektywnie na podatek składają się klienci banków. Taki efekt było widać już w momencie wprowadzania podatku, bo oprocentowanie depozytów zostało obniżone - tłumaczy Tomasz Mironczuk, prezes Instytutu Rynku Finansowego, w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Podatek bankowy funkcjonuje od 2016 roku. Zgodnie z zapisami ustawy wprowadzającej daninę, instytucje finansowe (nie tylko banki) od lutego 2016 roku przekazują do kasy państwa rocznie 0,44 proc. wartości swoich aktywów. W sumie dało to już ponad 17 mld zł wkładu do budżetu. Jednocześnie dla budżetu rocznie jest to nieco ponad 1 proc. dochodów.