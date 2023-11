Polacy pytają o obietnicę Tuska. "Lepiej brać to, co leży na stole"

To spółka należąca do notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Budapeszcie grupy kapitałowej Duna House Nyrt. Credipass działa na trzech rynkach: w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech.

Kiełbasa wyborcza

Przypomnijmy, że walcząc o głosy wyborców, PO licytowała się z PiS-em, kto zaoferuje tańszy kredyt na zakup pierwszego mieszkania. Wprowadzenie kredytu 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania oraz dopłat do najmu w kwocie 600 zł Donald Tusk zapowiedział w lutym tego roku podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic (woj. łódzkie) . Lider opozycji ujawnił wówczas zaledwie kilka szczegółów tego rozwiązania — że ma być ono dostępne dla osób do 45. roku życia, a odsetki refinansować miałby Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Według ówczesnych zapowiedzi koszt pierwszego roku programu miałby wynieść 4 mld zł.

Koalicja podzielna "darmowym" kredytem

Jak pisaliśmy niedawno w money.pl, kredyt 0 proc. stanął pod znakiem zapytania. Według kilku naszych niezależnych źródeł obietnica ta najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowana. Powodów ma być kilka, w tym dwa fundamentalne. Pierwszy to pękający w szwach budżet i ważniejsze wydatki niż te na dopłaty do zakupu mieszkań czy najmu.

Po drugie, dopłaty do zakupu pierwszego mieszkania w ramach kredytu 2 proc. napędziły popyt na rynku nieruchomości, windując ceny i ograniczając dostępność lokali. Co ważne, kredytu 0 proc. nie wpisano do umowy koalicyjnej, podpisanej przez liderów Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, które mają sejmową większość i szykują się do przejęcia władzy. Sprzeciwiła się temu Lewica.