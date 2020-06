Potrzebujesz większej gotówki? Wizyta przy bankomacie może cię rozczarować - są nowe limity wypłat

Na taki natrafił jeden z naszych czytelników, który zgłosił swój problem za pośrednictwem #dziejesie. Pan Bartłomiej potrzebował 700 złotych, które musiał zapłacić w warsztacie samochodowym.

- Warsztat przyjmuje tylko gotówkę, poszedłem więc do bankomatu po drodze. Jakież było moje zdziwienie, gdy na ekranie maszyny sieci Planet Cash wyświetlił się komunikat, że mogę wyjąć jednorazowo jedynie 500 zł. Dla mnie to polowanie na jeleni, którzy będą musieli dwa razy zapłacić za prowizję – mówi w rozmowie z WP Finanse.

O sprawę zapytaliśmy rzecznika firmy ITCARD, Miłosza Gołębiewskiego. Z jego słów wynika, że obecnie podobne sytuacje nie powinny się zdarzać, było to jednak możliwe w przypadku szczególnie popularnego bankomatu. System mógł wprowadzić takie ograniczenie, by zapewnić ciągłość działania maszyny.

- Średnio mnie to przekonuje, w końcu i tak wyciągnąłem tyle, ile potrzebowałem. Jedyna różnica jest taka, że dwa razy zapłaciłem prowizję. Z bankomatów korzystam wyjątkowo rzadko, to była sytuacja awaryjna i byłem przygotowany na to, że zapłacę te kilka złotych ekstra. Ale nie dwa razy – narzeka pan Bartłomiej.

Miłosz Gołębiewski podkreśla, że takie sytuacje obecnie nie powinny się zdarzać, ale firma i tak obniżyła limit wypłat dla sporej części klientów.

- Dla klientów banków współpracujących z Planet Cash, w ich sieciach bankowych nie obowiązują jednorazowe limity wypłaty. Oznacza to, że klienci banków: BNP Paribas, Bank BPS, Getin Bank, ING Bank Śląski, mBank i banków zagranicznych oraz korzystający z BLIK mogą wypłacać z bankomatów i wpłatomatów sieci bankowych Planet Cash bez limitów. Dla klientów pozostałych banków limit jednorazowej wypłaty gotówki w sieci Planet Cash wynosi zgodnie z regulacjami organizacji płatniczych VISA i Mastercard 1 000 zł – informuje firma w komunikacie.

"Ograniczenie to spowodowane jest obowiązującym systemem opłat na rynku polskim, który nie uwzględnia wysokich wolumenów pojedynczej wypłaty i jest niezależny od operatora bankomatu" – tak brzmi uzasadnienie tej decyzji. Czyli operatorowi bankomatów nie w smak jest, że taką samą prowizję dostają za wypłatę 100 zł, jak 2000 zł.

Planet Cash nie jest jedyną siecią, która ograniczyła wypłaty. Podobnie zrobił Euronet. Wcześniej jednorazowa wypłata mogła sięgnąć 4 tys., dziś jest to jedynie 1 tys. zł. Jak tłumaczą przedstawiciele Euronetu, chodzi o to, by zapewnić wszystkim dostęp do gotówki, bo z powodu pandemii wielu ludzi wypłacało duże ilości gotówki.

Ale i tu na klientów mogą czekać niespodzianki – bo przedstawiciele Euronetu dodają, że bankomaty mają ograniczenia co do liczby wydawanych banknotów. Jednorazowo wypłacą najwyżej 40 biletów Narodowego Banku Polskiego. Jeśli w maszynie znajdują się jedynie banknoty o nominale 20 zł, to maksymalna kwota wypłaty sięgnie jedynie 800 zł.

Warto też pamiętać o tym, że banki mogą ustalać własne limity wypłat, można je najczęściej zmienić w systemach transakcyjnych.

Euronet jest największym operatorem bankomatów w Polsce, ma ponad 7600 maszyn. Na drugim miejscu plasuje się Planet Cash z siecią ok. 4500 urządzeń.

