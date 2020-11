Procesy o kredyty frankowe. Trzy scenariusze, wszystkie złe dla banków

Jest takie powiedzenie, że "tysiąc złotych długu to problem klienta, milion złotych to problem banku". Ale również całej gospodarki, bo niższe zarobki banków to niższe wpływy do PKB.

Według raportu RBI w I kwartale około 88 proc. postępowań zakończyło się wyrokiem korzystnym dla frankowiczów. W sądach pierwszej instancji w 70 proc. spraw orzeczone zostało unieważnienie umowy kredytowej, a w 30 proc. - konwersja kredytu na złote plus stawka LIBOR. Banki muszą uwzględniać niekorzystne dla siebie wyroki w prognozach. Informuje o tym "Puls Biznesu".

Frankowicze. Coraz więcej spraw w sądach

Dziennik dotarł do raportu, przygotowanego przez firmę doradczą z "wielkiej czwórki" na zlecenie Raiffeisen Banku International, o skutkach wszczętych przez frankowych kredytobiorców spraw sądowych - dla sektora bankowego, gospodarki i budżetu. Autorzy przewidują trzy scenariusze rozwoju sytuacji: optymistyczny, umiarkowany i pesymistyczny.

Unieważnienie umowy frankowej. "Rozliczenie może być niekorzystne"

W scenariuszu optymistycznym wyroki w połowie spraw wygrywają kredytobiorcy, a liczba pozwów jest niewielka - 30 tys. w latach 2020-24 z pikiem w tym roku (do sądów trafi 10 tys. spraw). Przy takich założeniach eksperci oszacowali wysokość strat dla trzech typów orzeczeń: unieważnienia umowy, konwersji na złote z LIBOR i zwrotu spreadów walutowych. W pierwszym przypadku strata wyniesie 60 proc. wartości portfela, w drugim o połowę mniej, a w trzecim 10 proc.

Wariant umiarkowany zakłada, że klienci wygrywają 75 proc. spraw. Liczba pozwów do 2024 r. wynosi 110 tys., przy czym kumulacja (40 tys.) następuje w 2021 r. W górę, do 70 proc. wartości portfela, idą koszty w przypadku unieważnienia umowy. Spadają natomiast do 25 proc. przy zmianie waluty kredytu na złote lub zaledwie 5 proc. w przypadku zasądzenia zwrotu spreadów.

W scenariuszu pesymistycznym 95 proc. spraw kończy się przegraną banków, a sądy są zasypywane pozwami - wpływa ich 280 tys. do 2024 r. Sektor płaci za to ogromną cenę: 80 proc. wartości portfela z tytułu unieważnienia umów, 20 proc. przy konwersji kredytów i zero za spready walutowe – informuje "PB".

Kredyty frankowe. Banki proszą o reakcję

