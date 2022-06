Putin już rozgaszcza się w Ukrainie. Rosyjski bank wchodzi na okupowane tereny

" Faktycznie to bezpośrednia integracja systemu bankowego okupowanych terytoriów z systemem rosyjskim " - podkreślił.

We wcześniejszym wpisie opublikował kilka zdjęć z Mariupola. "Tablica ogłoszeń. Nowy jedyny oddział banku z bankomatem. Polepszenie życia od Rosji to zniszczenie cywilizacji i powrót do średniowiecza. Regres jako gwarancja siły nazistowskiego reżimu" - napisał doradca mera.