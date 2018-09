16,8 mln aktywnych użytkowników e-bankowości. Najnowszy raport ZBP

Fot. PKO BP / materiały prasowe Coraz większą popularnością cieszą się transakcje dokonywane za pomocą systemu Express Elixir, czyli rozliczeń płatności natychmiastowych.

Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wzrosła do 36,5 milionów, a liczba aktywnych klientów wynosi już 16,79 milionów. Takie dane przynosi raport NetB@nk Związku Banków Polskich.

Z danych ZBP wynika, że w ciągu roku liczba aktywnych klientów bankowości internetowej wzrosła o 6,4 proc. Po raz pierwszy od roku średnia wartość przelewu klienta indywidualnego spadła do wartości poniżej tysiąca złotych i wyniosła 922,43 zł.

"Dane dotyczące klientów biznesowych nie zmieniły się istotnie - liczba klientów MSP posiadających dostęp do bankowość internetowej wynosiła 2,34 mln. Udział aktywnych klientów MSP w łącznej liczbie klientów MSP łagodnie wzrasta z miesiąca na miesiąc" - pisze ZBP w raporcie.

Wideo: bankowość elektroniczna – jakie daje możliwości?

Zgodnie z danymi na koniec czerwca 2018 r. blisko 62 proc., czyli 1,45 mln klientów MSP, loguje się do bankowości elektronicznej co najmniej raz w miesiącu.

Polacy coraz częściej darzą zaufaniem także aplikacje mobilne swoich banków. Według danych na koniec II kwartału 2018 r. spośród 9 mln użytkowników bankowości mobilnej aż 7,24 mln aktywnie korzystało z bankowej aplikacji mobilnej.

W porównaniu do danych na koniec marca 2018 r. (6,27 mln) oznacza to wzrost o 15 proc. Użytkownicy aplikacji mobilnych stanowią już ponad 43 proc. wszystkich aktywnych klientów bankowości internetowej, czyli klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do bankowości elektronicznej.

"W II kwartale 2018 r. w systemach Elixir, Express Elixir i Euro Elixir rozliczonych zostało łącznie 467,21 mln komunikatów - to spadek w stosunku do I kwartału o 0,1 proc. (467,69 mln)" - czytamy dalej w komunikacie ZBP.

Kolejny kwartał z rzędu coraz większą popularnością cieszą się transakcje dokonywane za pomocą systemu Express Elixir, czyli rozliczeń płatności natychmiastowych. Od kwietnia do czerwca 2018 r. wysłano blisko 2,68 mln przelewów natychmiastowych, co stanowi wzrost o 22,5 proc. w porównaniu do I kwartału tego roku i aż 149 proc. w stosunku do danych z tego samego okresu w zeszłym roku.

