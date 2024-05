Rosyjski miliarder chce odszkodowania od Luksemburga. Zażądał 15,8 mld dol.

Rosyjski miliarder Michaił Fridman, poprzez swoich przedstawicieli, zwrócił się do rządu Luksemburga z propozycją przystąpienia do negocjacji mających na celu polubowne rozwiązanie sporu dotyczącego odszkodowania za majątek, który, jak twierdzi, został mu "skonfiskowany" przez ten kraj - donoszi dziennik "Vedomosti".

Jeżeli rząd Luksemburga odmówi, Fridman jest gotowy złożyć roszczenie do międzynarodowego arbitrażu.

Informacje na ten temat zostały przekazane "Vedomosti" przez dwa źródła, które miały dostęp do treści zawiadomienia. Prawniczy zespół Fridmana wysłał zawiadomienie do władz Luksemburga już w lutym, jednak do chwili obecnej nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Miliarder uważa, że zamrożenie jego aktywów przez Luksemburg w ramach realizacji sankcji unijnych jest równoznaczne z nielegalnym wywłaszczeniem.