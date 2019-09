Santander. Rewolucja w bankowości coraz bliżej. Kolejny bank zmienia zasady logowania

Każdy kij ma jednak dwa końce. W przypadku kradzieży komputera lub telefonu złodziej będzie miał dostęp do naszego konta. Pod warunkiem jednak, że będzie znał login i hasło tak jak do tej pory.

- Od 14 września sam numer klienta i hasło to będzie zdecydowanie za mało, by dostać się do konta. To gigantyczna zmiana z perspektywy klientów, którzy będą musieli się przyzwyczaić do nowej metody autoryzacji tożsamości. Zmiana podyktowana jest oczywiście bezpieczeństwem - mówił niedawno w money.pl dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.