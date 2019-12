Scenariusz szokowy NBP. W najgorszym wypadku upadną dwa banki

"W scenariuszu skrajnym tylko w dwóch podmiotach wystąpiłyby założone w badaniu przesłanki do braku spłat zobowiązań wobec innych banków, ale w rzeczywistości inne badane banki nie miały ekspozycji na te podmioty" - podaje Narodowy Bank Polski w raporcie o stabilności systemu finansowego. Otwierając lokaty w bankach, możemy się więc czuć spokojnie. No, z wyjątkiem tych dwóch oczywiście, których NBP jednak nie wymienia z nazwy.

Scenariusz szokowy NBP przewiduje istotne spowolnienie wzrostu gospodarczego do 3,7 proc. w tym roku, 0,8 proc. w przyszłym i 0,3 proc. w 2021 r. oraz wzrost bezrobocia do 6,7 proc. za dwa lata. Doprowadziłoby to do "silnego spadku zyskowności banków, a w stosunkowo dużej części instytucji do powstania strat, które musiałyby zostać pokryte z dostępnych kapitałów" - napisano w raporcie. Banki reprezentujące 21 proc. aktywów sektora poniosłoby straty.