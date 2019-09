kredyt gotówkowy 11 minut temu

Scoring kredytowy przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy. Tłumaczymy krok po kroku, co się liczy dla banku

Miałeś sytuację, w której bank potwierdził twoją zdolność kredytową, a mimo to nie dostałeś kredytu lub pożyczki? Bardzo możliwe, że miał na to wpływ zbyt niski scoring kredytowy. Czym zatem jest scoring kredytowy, co ma na niego wpływ i czy istnieją sposoby, by go polepszyć? Choć to splot matematycznych wyliczeń, to jednak dobrze wiedzieć, jak on działa podczas brania kredytu gotówkowego i w jaki sposób można zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego.

