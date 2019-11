Seniorzy kontra młodzi - kto bardziej nie radzi sobie z kredytami w Polsce?

Niespłacone zobowiązania ma około 150 tys. osób z 3,1 mln osób w wieku od 18. do 24. roku życia – takie dane wynikają z najnowszego raportu BIG InfoMonitor i BIK. W czerwcu 2016 roku średnie przeterminowane zobowiązanie młodych osób wynosiło 4,9 tys., a 2019 roku wzrosło do 7,1 tys. zł.

Wśród seniorów sytuacja z długami nie wygląda lepiej. Eksperci BIK i BIG InfoMonitor podają również dane, z których wynika, że liczba niesolidnych dłużników po 64. roku życia wzrosła o prawie jedną trzecią. Według raportu BIK i BIG InfoMonitor średnio na jednego z ok. 366 tys. kredytobiorców w wieku 65 plus przypada obecnie 24 175 zł nieuregulowanych rachunków.

Na co wydają młodzi i seniorzy?

Blisko co piąta osoba w wieku od 18 do 24 lat spłaca jakieś zobowiązanie. Na jednego zadłużonego przypada prawie 7,8 tys. zł długu. Według danych BIK i BIGInfoMonitor spośród wszystkich produktów finansowych – bo aż 70 proc. - młodzi najczęściej zaciągają kredyty gotówkowe i ratalne.

Na co przeznaczane są pożyczane pieniądze? Najczęściej na zakup sprzętów czy usług, na które zwyczajnie młodych nie stać, ale za wszelką cenę chcą je mieć. Z Badań przeprowadzonych przez Quality Watch wynika, że sytuacja finansowa kredytobiorców byłaby lepsza, gdyby nie ich rozrzutność i życie ponad stan.

Sytuacja finansowa osób starszych wygląda nieco inaczej niż u młodych. Główną przyczyną popadania w długi są wydatki na leczenie. Na drugim miejscu są problemy związane ze spłatą zbyt wysokich rat kredytu lub chwilówki . Finansowa pomoc rodzinie oraz zakupoholizm to kolejne powody, które wpędzają starsze osoby w coraz większe długi.

Również samotne prowadzenie gospodarstwa domowego ma duży wpływ na sytuację finansową zarówno starszych, jak i młodych osób. Po ukończeniu 65. roku życia, co trzecia osoba w Polsce mieszka sama i musi radzić sobie z kosztami związanymi z utrzymaniem całego domu.

Złe decyzje finansowe podjęte w młodym wieku, które mogą doprowadzić do zadłużenia, będą mieć długotrwałe i poważne konsekwencje w przyszłości. Kredytobiorca mający problemy z regularnym spłacaniem zobowiązań może trafić do rejestru dłużników, a to wiąże się z dużymi ograniczeniami.