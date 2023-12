Spotkanie na szczycie w NBP. Prezes Glapiński "mówił, że jest atakowany"

W ubiegłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński miał zaprosić do siedziby banku centralnego szefów największych banków komercyjnych w kraju. Według ustaleń portalu Business Insider Polska, w rozmowach brali udział prezesi mBanku, PKO BP, Santander Banku, Banku Pekao, Banku Millennium, VeloBanku, Banku Gospodarstwa Krajowego, City Handlowego oraz przedstawiciele dwóch banków spółdzielczych - BPS i SGB-Bank. To pierwsze takie spotkanie od co najmniej dwóch lat.