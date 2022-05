Tym banki zaimponowały w mijającym roku. Pięć najciekawszych nowinek

W najnowszej odsłonie rankingu "Bankowa Innowacja 2022" miesięcznik " Forbes " podkreśla, że nie był to rok innowacyjnej obfitości w sektorze bankowym, na co zwrócili uwagę niektórzy z tegorocznych jurorów.

Nie oznacza to jednak, że naszym bankom "odjeżdża" Zachód. Jest inaczej. Zdaniem jednego z jurorów krajowe instytucje finansowe zbliżają się do standardów rynkowych wyznaczanych przez fintechy.

1. Inteligentny dom PKO BP - 58/100 punktów

2. Platforma AI i voiceboty PKO BP - 47/100 punktów

"Forbes" podkreśla, że voiceboty to temat przewodni tegorocznego rankingu, gdyż zgłosiły go trzy banki. Rozwiązania dwóch z nich weszły do czołówki rankingu. PKO BP powoli zastępują ludzi, a w 2021 roku bank zwiększył liczbę botów z pięciu do dwunastu. Sztuczna inteligencja pozwala też im "uczyć" się potrzeb i tematów poruszanych przez klientów.