Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona. Resort finansów zapowiada zmianę

Ulga skłoni banki do restrukturyzacji kredytów we frankach?

Resort informuje, że ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów zostanie przedłużona o następny rok . Analogiczne rozporządzenie, przyjęte 27 marca 2020 r., obowiązywało do końca 2021 r. Nowe, jeśli nie dojdzie do nieoczekiwanego zwrotu, ma wejść w życie 27 lutego.

Urzędnik jest zdania, że przedłużona ulga podatkowa skłoni zarówno banki, jak i kredytobiorców do współpracy. Mianowicie do zawierania ugód prowadzących do restrukturyzacji kredytów frankowych.